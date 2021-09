Skaterhockey-Bundesliga : Crash Eagles vor dem Derby gegen Düsseldorf Rams

Tim Dohmen (l.) von den Crash Eagles Kaarst. Foto: Eagles

Kaarst Durch den Sieg gegen Krefeld verspüren die Kaarster Rückenwind. Doch der nächste Gegner hat es in sich. Die Offensivkräfte der Eagles sind besonders gefordert.

Ein spannendes Spiel steht am Samstag in der Skaterhockey-Bundesliga im Sportpark Niederheid an, wenn die Crash Eagles Kaarst bei den Düsseldorf Rams antreten. Nicht nur, weil die Partie ein Derby ist, auch der bisherige Saisonverlauf der beiden Teams ist sehr ähnlich. Beide verloren in Köln und in Augsburg und Kaarst konnte dann die Heimpremiere gegen Krefeld erfolgreich gestalten. Düsseldorf feiert am Samstag Heimpremiere.

Auch historisch gibt es Gemeinsamkeiten. Beide Vereine prägen seit den achtziger Jahren das Bild der Sportart, wurden mehrfach Deutscher Meister, mussten beide in die zweite Liga, schafften ebenfalls beide den Wiederaufstieg und konnten den Ligaverbleib beziehungsweise den Aufstieg am grünen Tisch feiern. Düsseldorf nahm 2021 den Platz der Velbert Commanders ein, die nun in der Regionalliga starten. Kaarst will nach dem Sieg gegen Krefeld in Düsseldorf die ersten Auswärtszähler einfahren. Kein leichtes Unterfangen in einem Derby, zumal die Rams in der „Masters-Serie 2020“ die Adler bezwingen konnten. Für beide Mannschaften sicher ein wegweisendes Spiel, denn eine Niederlage wäre im Kampf um einen Play-off-Platz sicher ein herber Rückschlag.