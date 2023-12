Skaterhockey Crash Eagles Kaarst verteidigen ihren Titel

Auch wenn der Vorsitzende Georg Otten sich in Bescheidenheit übt und eher die hohe Qualität der Bundesliga insgesamt hervorhebt, können die Crash Eagles Kaarst mit Fug und Recht behaupten, dass sie sich in Sachen Skaterhockey die Stellung als Nummer eins in Deutschland erarbeitet haben. Am Wochenende krönten die Männer mit einem 5:4-Sieg in Krefeld ein fantastisches Jahr mit der Verteidigung des DM-Titels aus dem Vorjahr, nachdem sie zuvor bereits erstmals in der Vereinsgeschichte den Europapokal gewonnen hatten und fünf ihrer Spieler am Gewinn des EM-Titels für Deutschland beteiligt gewesen waren. Und das ist da ja auch noch die Jugend, von der sich der älteste Jahrgang nächstes Wochenende anschickt, die dritte Meisterschaft in Folge einzufahren.