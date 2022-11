Floorball und Skaterhockey : Kaarst als Hochburg der Hockey-Varianten

DJK-Torhüter Jan Saurbier beim Abwurf. Er fährt mit Deutschland zu seiner ersten Weltmeisterschaft. Foto: Sven Wallner

Kaarst Die Crash Eagles Kaarst sind seit vielen Jahren im Skaterhockey in der deutschen Spitze, Holzbüttgens Floorballer gehören spätestens seit dem Gewinn des DM-Titels dazu. Beide sind auch in den Nationalteams gut vertreten.

Sowohl im Floorball als auch im Skaterhockey ruht in den höchsten deutschen Ligen aktuell der Spielbetrieb. Und das aus gutem Grund. Auf internationalem Parkett stehen Großereignisse ins Haus, wo die jeweilige Nationalmannschaft ein gewichtiges Wörtchen mitreden möchte. Für die Floorballer geht’s zur Weltmeisterschaft, die am Samstag in der Schweiz (Spielorte Winterthur und Zürich) beginnt. Die deutschen Skaterhockey-Cracks müssen nicht ganz so weit reisen, denn ihre Europameisterschaft geht von Freitag bis Sonntag in Duisburg über die Bühne. In den Nationalteams beider Hockey-Varianten sind die entsprechenden Kaarster Vereine gut vertreten. Die DJK Holzbüttgen schickt vier Spieler in die Schweiz, die Crash Eagles ebenso viele nach Duisburg.

Wobei das bei dem aktuellen Leistungsniveau beider Klubs auch kein Wunder ist. Schließlich schicken sich die Crash Eagles mit schon vier Meistertiteln auf ihrem Briefkopf auch in diesem Jahr an, wieder Deutschlands beste Mannschaft zu werden. Nach einer bärenstarken Normalrunde ließen sie zum Auftakt der Play-offs den Duisburg Ducks keine Chance und treffen im Halbfinale ab dem 26. November auf den Crefelder SC. Holzbüttgens Floorballer krönten ihre einzigartige Entwicklung seit dem Erstliga-Aufstieg im Jahr 2018 im Sommer mit dem Gewinn ihres ersten DM-Titels und beherrschen die Bundesliga in der neuen Saison bislang nach Belieben. Das bescherte der DJK gleich vier WM-Nominierungen, wobei Janos Bröker, Niklas Bröker, Nils Hofferbert schon alte Haasen auf höchstem internationalen Niveau sind, Goalie Jan Saurbier wird seine erste Weltmeisterschaft als Aktiver erleben. Der 25-jährige Holzbüttger wurde im Februar zum ersten Mal für die Nationalmannschaft nominiert und stand im Oktober bei einem Vorbereitungsturnier in Weißenfels das erste Mal bei einem Länderspiel im Kasten. Nach der wegen Corona in den Dezember 2021 verschobenen WM in Helsinki erlebt Nils Hofferbert seine zweite Weltmeisterschaft, kann aber noch keinen Gewöhnungsprozess feststellen: „Ich freue mich sehr auf dieses Turnier in der Schweiz. Ich denke, dass das Turnier sicher aufregend wird. Ich möchte wie schon vor einem Jahr die unterschiedlichen Gefühle während des Turniers aufnehmen und genießen.“ Noch mehr Erfahrung im Dress der deutschen Nationalmannschaft haben die Brüder Janos und Niklas Bröker. Bei 83 Länderspielen und sogar 29 WM-Tor-Beteiligungen steht der 28-jährige Janos, der 24-jährige Niklas Bröker absolvierte bereits 60 Spiele mit dem Adler auf der Brust.

Eagles-Torjäger Thimo Dietrich spielt bei der EM. Foto: Eagles

Info Turnier in der Schweiz geht über eine Woche Floorball-WM Das Turnier in der Schweiz wird zu Beginn mit vier Gruppen mit je vier Mannschaften gespielt. Das Finale steigt am 13. November in Zurüch. Skaterhockey-EM In Duisburg sind neben Deutschland nur die Schweiz, Großbritannien, Österreich und Dänemark dabei.

Erfahrung, die die Deutschen in der Schweiz gut gebrauchen können. Schließlich sind sie als Weltranglistensiebter in der Gruppenphase mit Weltmeister Schweden, dem Weltranglistendritten Tschechien sowie dem Weltranglistenfünften Lettland in der Außenseiterrolle. Los geht’s am Samstag für Deutschland in Winterthur gegen Schweden, worauf sich Nils Hofferbert besonders freut: „Natürlich möchte man sich als Sportler immer mit den besten messen. Für mich persönlich wird es ein besonderes Spiel, weil ein Teil meiner Familie in Schweden lebt. Das spornt mich auf jeden Fall noch einmal besonders an.“

Jan Saurbier, Nils Hofferbert, Janos Bröker und Niklas Bröker (v.l.) von der DJK Holzbüttgen spielen für Deutschland bei der WM in der Schweiz. Foto: DJK Holzbüttgen

Die Crash Eagles Kaarst sind bei der Skaterhockey-Europameisterschaft in Duisburg mit Thimo Dietrich Moritz Otten, Felix Wuschech und Tim-Niklas Wolff vertreten. Das Turnier hätte eigentlich schon 2020 über die Bühne gehen sollen, wurde aber wegen der Corona-Pandemie mehrfach nach hinten verschoben. Klar, dass sich die Deutschen für die Heim-EM besonders viel vorgenommen haben. Vor heimischen Publikum soll der kontinentale Titel zurückerobert werden, entsprechend intensiv war die Vorbereitung. Das neue Trainerteam mit Christian Keller und seinem Assistenten Carsten Lang hat viele Spieler gesichtet und viele Gespräche geführt, um den finalen Kader zu finden. Theoretisch haben auch noch zwei weitere Eagles Chancen auf EM-Einsätze, denn in Verteidiger Nils Lingscheidt und Torwart Richard Steffen befinden sich auch noch zwei Kaarster im erweiterten Kader. Nach der Eröffnungsfeier am Donnerstag stehen am Freitag die ersten Spiele auf dem Programm, darunter auch die Partie Deutschland gegen Dänemark. Das Finale ist für Sonntag angesetzt.