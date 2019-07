Skaterhockey : Crash Eagles übernehmen mit Kantersieg Platz eins

Kaarst Ohne seine Topstars ist der Vizemeister nur die Hälfte wert.

Es war das Duell des amtierenden Deutschen Meisters mit dem Vizemeister, doch auf Augenhöhe begegneten sich die beiden Rivalen am Samstagabend in der Stadtparkhalle nicht. Auf seiner Facebook-Seite war dem HC Köln-West Rheinos das Spiel genau zwei Sätze wert: „1:14 in Kaarst. Mehr gibt es dazu nicht zu sagen.“ Bei den Crash Eagles ordnete Trainer Georg Otten das Ergebnis nüchtern ein: „Es war ein ungleicher Kampf, mussten die Kölner doch auf ihre Topspieler verzichten.“

Ohne ihre Stars Robin Weisheit & Co. ging bei den Gästen erwartungsgemäß gar nichts. Obwohl die Adler nach dem anstrengenden EuroCup-Wochenende in der Schweiz mit angezogener Handbremse spielten, war das Match eigentlich schon nach fünf Minuten durch. Da hatten Moritz Otten, Jakob Matzken und Nils Lingscheidt mit ihren Treffern für eine 3:0-Führung gesorgt. Die viel zu passiven Rheinos schöpften zwar mit Kevin Burys Tor zum 1:3 kurzzeitig Mut, doch noch vor der ersten Drittelpause erhöhten die Brüder Tim-Niklas und Tobias Wolff für die Hausherren auf 5:1. Weil die Kräfteverhältnisse damit früh geklärt waren, ließen es die Eagles im zweiten Abschnitt lockerer angehen, kamen mit Treffer von Thimo Dietrich, Christian von Berg, Felix Wuschech und Tim-Niklas Wolff jedoch trotzdem zum 9:1. Die Partie plätscherte auch im Schlussdrittel relativ entspannt dahin, Moritz Otten, Jakob Matzken, Thimo Dietrich, Tim-Niklas Wolff und Dominick Thum machten sich mit ihren Toren um den 14:1-Endstand verdient.

Mit dem Schützenfest holten sich die Kaarster wieder die Tabellenführung zurück, haben indes schon zwei Spiele mehr ausgetragen als Europapokalgewinner SHC Rockets Essen auf Rang drei. Ein perfektes Timing, legt der Deutsche Meister doch nun die Hände für zwei Wochen in den Schoß. In der Liga sind Thimo Dietrich und Kollegen erst wieder am 20. Juli im Einsatz. Dann kommt das Schlusslicht Düsseldorfs Rams in die Stadtparkhalle (Anpfiff 18 Uhr).