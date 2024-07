Skaterhockey-Bundesliga Eagles trotzen den Moskitos und der tropischen Hitze

Mit Paul Nowak, Moritz Schlüssel und Luca Stockmann von den Junioren sowie Moritz Nowak und Goalie Samantha Lieder aus der Zweitvertretung in der Aufstellung erwischten die Gäste einen Traumstart, zogen bis zur 13. Minute durch Tore von Jakob Matzken (2) und Jan Wrede auf 3:0 davon. Tim Dohmen (4:2/21.) und wiederum Wrede trafen zum 5:3 (33.), vermochten aber nicht zu verhindern, dass die Moskitos noch im zweiten Abschnitt zum 5:5 ausglichen und im Schlussdrittel sogar mit 8:6 (50.) in Führung gingen. Davor hatte für die Eagles Dohmen zum 6:7 (47.) eingenetzt. Doch nach der Roten Karte gegen Essens Fabio Frick (Stockschlag/50.) kamen die Kaarster noch einmal zurück: Nils Lingscheidt verkürzte in Überzahl auf 7:8 (51.), seine Teamkollegen Felix Wuschech (57.) und Dohmen gaben der Partie mir ihren Treffern zum 9:8 (58.) die entscheidende Wende.