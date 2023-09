Skaterhockey Crash Eagles starten mit Sorgen in die Play-offs

Zwei klangvolle Namen, schließlich es ist das Duell Meister 2022 gegen Vizemeister, oder Europapokalsieger 2023 gegen den Vizeeuropacupsieger, wobei die Kaarster beide Male die Nase vorne hatten. Die Gründe dafür, dass es bei den Kölnern in dieser Saison bislang auch noch nicht so gut lief (Platz sechs nach der Normalrunde) sind ähnlich wie in Kaarst. Oft waren die Rheinos nicht komplett. Was die Mannschaft von Trainer Hans-Hermann Merkel zu leisten vermag, hat sich im Finale des Europacups gezeigt, in dem Kaarst erst nach Penaltyschießen gewann. In Robin Weisheit, Florian Holzapfel und Dennis Kobe haben die Gäste drei Ausnahmekönner in ihren Reihen. Ein weiteres Plus ist die Kölner Defensive um Nationaltorwart Max Kreutz und das disziplinierte Spiel der Rot-Weißen. Nur 6,4 Strafminuten kassieren die Rheinos pro Spiel und führen damit die Fairness-Tabelle an.