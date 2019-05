Skaterhockey : Eagles retten noch einen Punkt

Kaarst Deutscher Skaterhockey-Meister liegt in Bissendorf schon mit 3:7 und 5:8 zurück.

Die spielerisch besseren Adler ließen sich von den kampferprobten Hausherren früh den Schneid abkaufen und hatten im ersten Drittel sogar noch Glück, dass sie nach Gegentreffern von Tim Strasser, Janne Goebel und Maxim Faber nur mit 2:3 ins Hintertreffen gerieten. Moritz und Lennart Otten hießen die Torschützen der Kaarster. Für die kam es im Mittelabschnitt dann aber knüppeldick: Marvin Hoferichter und Ole Schmieta erhöhten für die Niedersachsen auf 5:2, Dominik Boschewskis Anschlusstreffer zum 3:5 beantwortete Karl-Arne Reiffen mit dem 6:3. In der Folge scheiterten die Eagles gleich fünfmal am Aluminium und mussten sogar noch Stefan Tippls Tor zum 7:3 schlucken. Erst die Treffer von Moritz Otten kurz vor und kurz nach der Drittelpause zum 5:7 ließen die Gäste wieder hoffen. Allerdings nur kurz. In Unterzahl (Strafzeit für Moritz Otten) setzte es das 5:8 von Tim Strasser.