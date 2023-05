Skaterchockey-Bundesliga Crash Eagles Kaarst reisen zum Topspiel nach Krefeld

Also jede Menge Qualität, die für einen perfekten Krefelder Saisonstart sorgte. Zuletzt hatten aber auch die Bären etwas Sand im Getriebe und unterlagen in Atting und vorigen Samstag gegen Essen. Auch für die Krefelder gilt es daher, wachsam zu sein, denn in dieser Saison dürfte der Kampf um die Tabellenspitze wieder enorm umkämpft sein. Die Crash Eagles reisen dem Selbstvertrauen von drei Siegen in Folge an und wollen mit einer ähnlich starken Defensivleistung wie gegen Bissendorf punkten. „Wir haben zuletzt zu viele Gegentore kassiert, weil wir zu offensiv ausgerichtet waren. Hier gilt es gegen Krefeld das richtige Maß zu finden“, so Eagles-Trainer Andre Ehlert. Eine Verbesserung war beim 6:1 gegen Bissendorf zu erkennen. Gegen die Niedersachsen wurden etwas alle sieben Unterzahlspiele schadlos überstanden. In Überzahl war man zuletzt eher glücklos, daher wird im Training in den nächsten Wochen mehr darauf der Fokus gerichtet.