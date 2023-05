Skaterhockey-Bundesliga Crash Eagles Kaarst ärgern sich über Chancenwucher im Topspiel

Im letzten Drittel konnten die Gastgeber früh einen Fehler in der Kaarster Defensive nutzen und auf 6:5 stellen (Christian Preiß 43.). Tim Dohmen gelang zwar in der 46. Minute der erneute Ausgleich, doch die Führung wollte Kaarst nicht gelingen. Entweder war Goalie Aaron Brosch im Weg oder das Torgestänge. So kam es, wie es kommen musste: Jannik Jost stellte für Krefeld die Weichen auf Sieg (51.). Weil sich die Zeitstrafe von Kaarsts Tobias Wolff drei Minuten vor Schluss plötzlich zu einer sogenannten Bankstrafe ausweitete, war sein Team für den Rest der Partie in Unterzahl. Das nutzte Krefelds Dustin Diem zum 8:6 (60.) ins leere Kaarster Tor. Auf Seiten der Gäste herrschte Arger über die vergebenen Chancen und über die Bankstrafe. „Diese vor einigen Jahren eingeführte Regelung, anstatt einer Gelben Karte eine Zeitstrafe zu geben, entscheidet Spiele und ist völlig willkürlich. Manche Schiedsrichter geben bei der kleinsten Kleinigkeit eine Strafe und übertreiben damit maßlos“, so Eagles-Vorsitzender Georg Otten.