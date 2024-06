Skaterhockey-Bundesliga Eagles müssen hart für den Sieg in Iserlohn arbeiten

Im zweiten Spielabschnitt sah es zunächst so aus, als sollte der Favorit für klare Verhältnisse sorgen, denn erneut Onckels (25.) und Torjäger Tim-Niklas Wolff (31.) stellten für Kaarst auf 3:1. Nils Hoffmann konnte allerdings für die Samurai den Anschlusstreffer markieren (33.) und so die Spannung aufrechterhalten. Die blieb auch im dritten Drittel erhalten, weil sich ein Kampf um jeden Zentimeter entwickelte. Iserlohn drängte auf den Ausgleich, doch die Kaarster Abwehr verteidigte bestens gestützt durch einen starken Roman Lienaerts im Eagles-Tor. Auf der Gegenseite überraschte Wolff die Gastgeber mit seinem zweiten Treffer zum 4:2 (46.), doch Iserlohn stellte schnell wieder den Anschluss her (48.). In den zwölf verbliebenen Minuten verteidigten die Gäste mit Mann und Maus den knappen Vorsprung, auch als die Iserlohner ihren Torwart für einen zusätzlichen Feldspieler auf die Bank setzten. Für die Eagles geht’s am Samstag daheim gegen Duisburg weiter.