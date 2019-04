Skaterhockey : Eine ewig lange Anreise für die Crash Eagles

Kaarst Bis nach Augsburg sind es rund 570 Kilometer.

Offiziell gilt der TV Augsburg zwar als Aufsteiger, doch Frischlinge sind die bayerischen Schwaben ganz und gar nicht. Der TVA, am Samstag (15 Uhr) in der vereinseigenen Arena an der Gabelsberger Straße Gastgeber der Crash Eagles Kaarst, war mal das Maß der Dinge im deutschen und europäischen Skaterhockey.

Zwischen 2010 und 2014 standen die Jungs aus der Fuggerstadt fünfmal hintereinander im Finale um die Deutsche Meisterschaft, holten 2011 und 2012 den Titel. 2013, 2014 und 2015 ging auch der Europapokal an den Lech. In diesen Jahren sorgten Ausnahmekönner wie Rekordnationalspieler Lukas Fettinger (101 Länderspiele) für höchste Spielkultur. 2017 stieg der Pokalsieger von 2009 nach anderthalb Jahrzehnten im Oberhaus in die 2. Bundesliga Süd ab, um ein Jahr später wieder zurückzukehren. In der laufenden Saison belegt der Ex-Meister nach fünf Partien mit drei Siegen (alle vor heimischem Publikum) und zwei Niederlagen (2:4 in Velbert, 6:10 daheim gegen den Crefelder SC) Platz sechs und wäre damit für die Play-offs qualifiziert. Die Adler haben von ihren bislang sieben Spielen nur eines verloren (5:6 beim HC Köln-West) und sind damit Tabellenführer, treten die knapp fünfstündige Busfahrt ins rund 570 Kilometer von Kaarst entfernte Augsburg jedoch mit gehörigem Respekt an. Co-Trainer Bastian Dietrich reißt die insgesamt 1000 Kilometer sogar ohne Übernachtung ab.