Skaterhockey-Bundesliga Crash Eagles feiern klaren Sieg gegen Bissendorf

Wobei die mit vier Akteuren aus der Juniorenmannschaft angetreten Eagles lange Zeit große Mühe gegen das aggressive Forechecking der Panther hatten. Das gewohnte Kombinationsspiel kam so nicht zur Geltung, so dass es einer Einzelleistung von Tim-Niklas Wolff bedurfte, um 1:0 in Führung zu gehen. Im zweiten Drittel bekamen die Adler die Gäste besser in den Griff und erarbeiteten sich ein ordentliches Chancenplus, wobei es an der Verwertung haperte. Zu allem Unglück kassierten die Gastgeber nach dem 2:0 durch Moritz Otten einen Gegentreffer von Jan Böttcher und mussten ordentlich zittern. Nachwuchs-Goalie Max Drücker machte seine Sache allerdings vorzüglich und bewahrte die Kaarster vor dem Ausgleich. Dann war es Eagles-Torjäger Thimo Dietrich, der noch vor der nächsten Drittelpause mit seinem Treffer zum 3:1 für etwas Beruhigung sorgte.