Skaterhockey Crash Eagles Kaarst begeben sich auf große Fahrt

Ihr Wochenende verbringen die Akteure des Skaterhockey-Bundesligisten Crash Eagles Kaarst mal wieder auf der Autobahn: Am Samstag um 8.30 Uhr begibt sich der Deutsche Meister zunächst auf die gut 570 Kilometer lange Reise nach Augsburg, wo am Abend ab 18.30 Uhr in der TVA-Arena um Punkte gespielt wird. Am darauffolgenden Morgen machen sich die Adler auf den Weg in den knapp 200 Kilometer von der Fuggerstadt entfernten Landkreis Straubing-Bogen. Dort steht in der Hockeyhalle Atting ab 14 Uhr Teil zwei des Doppelspieltags auf dem Programm. Und im Anschluss fährt das Team über rund 580 Kilometer wieder zurück nach Kaarst. „Macht zusammen um die 1350 Kilometer“, hat der Vorsitzende Georg Otten errechnet.