Skaterhockey Crash Eagles Kaarst legen im Halbfinale vor

Im zweiten Abschnitt nutzten die Gastgeber gleich die erste Hinausstellung gegen Kaarst, um durch Dominik Luft 1:0 (22.) in Führung zu gehen. Doch die Adler zeigten sich wenig geschockt. Zunächst glichen sie durch einen frechen Schuss von Jakob Matzken aus (27.), dann erzielte in der 33. Minute Tim-Niklas Wolff in Überzahl die Führung und Moritz Otten stellte ebenfalls in Überzahl sogar 3:1 (38.). Im dritten Drittel war den Essenern anzumerken, dass sie die Partie unbedingt noch drehen wollten, sie dominierten und Kaarst verteidigte mit Mann und Maus. So war es nur folgerichtig, dass die Moskitos eine Überzahl nutzen konnten, um durch Florian Breves auf 2:3 (43.) zu verkürzen. In der Folge wurde Essen immer stärker und drängte auf den Ausgleich, doch dann war es Kaarsts Nils Lingscheidt, der in der 52. Minute einen wunderbaren Pass auf Thimo Dietrich spielte, den der Kaarster Goalgetter eiskalt zum 4:2 nutzte. In der Schlussphase versuchten die Essener inklusive des vom Feld genommenen Torwarts alles, um die Wende zu schaffen, doch ihnen gelang 57 Sekunden vor Ende nur noch der Anschluss durch Fabian Lenz.