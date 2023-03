Skaterhockey Crash Eagles lassen im Derby noch zu viele Chancen aus

Fast folgerichtig gingen die Hausherren durch einen Treffer von Dominic Doden in der zehnten Minute in Führung. Immerhin ließ die Antwort der Adler nicht lange auf sich warten. Nur drei Minuten später glich Tim Niklas Wolff für die in Überzahl spielenden Gäste auf Vorlage von Thimo Dietrich aus. Nach Dodens zweitem Streich zum 2:1 (16.) dauerte es sogar nur zwei Minuten, bis Thimo Dietrich die Vorarbeit von Youngster Joe Jacobs zum 2:2 nutzte. Und weil es gerade so schön lief, schoss Wolff die Eagles mit einer 3:2-Führung (20.) in die erste Pause. Der zweite Abschnitt gehörte den Kaarstern: Der starke Aidan Guskov (24.) und Moritz Otten (30.), dessen abgefälschter Schuss den Weg ins Netz fand, sorgten für einen Drei-Tore-Vorsprung. Tim Deschka ließ die Rams mit seinem Anschlusstreffer zum 3:5 (36.) zwar kurz hoffen, doch Jan Wrede (37.) und Nils Lingscheidt (40.) schlugen eiskalt zurück.