Skaterhockey-Bundesliga Crash Eagles Kaarst kämpfen gegen die Ducks und den Blutkrebs

Dass es im Leistungssport nicht nur um Tore, Punkte und Siege gehen muss, beweisen am Wochenende die Crash Eagles Kaarst in der Skaterhockey-Bundesliga. Denn neben dem wichtigen Heimspiel gegen die Duisburg Ducks (Samstag, 17 Uhr) steht an beiden Tagen des Wochenendes in der Stadtparkhalle (10 bis 17 Uhr) auch eine große Registrierungsaktion in Verbindung mit der Deutschen Knochenmarkspenderdatei (DKMS) an.