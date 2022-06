Bundesliga : Eagles hoffen auf Skaterhockey-Fest beim Vizemeister

Die Crash Eagles sind beim Deutschen Vizemeister HC Köln-West Rheinos gefordert. Foto: Eagles

Kaarst Am Sonntag spielen die Crash Eagles Kaarst bei den Rheinos und wollen den achten Sieg in Folge einbringen. Kein leichtes Unterfangen.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

(sit) Duelle in der Skaterhockey-Bundesliga zwischen den Crash Eagles Kaarst und dem HC Köln-West Rheinos sind fast immer von Bedeutung. So auch am Sonntag (16 Uhr, Großsportanlage Bocklemünd), wenn in den Kaarstern der Tabellenzweite beim Vizemeister antritt. „Das ist ein wichtiges und wegweisendes Spiel für beide Teams“, stellt Eagles-Vorsitzender Georg Otten fest.

Obwohl die Domstädter bereits am Freitag in Krefeld Körner ließen, sieht Otten die Gäste vor einer schwierigen Aufgabe, „denn die Rheinos sind weiterhin ein Topteam, zumal der mittlerweile bei den Krefeld Pinguinen unter Vertrag stehende Eishockey-Profi Marcel Müller dem Kölner Spiel seinen Stempel aufdrückt.“ Die Crash Eagles aber wollen den achten Sieg in Folge und bauen dabei auch auf ihre Offensive, die seit Wochen so prächtig funktioniert, „dass sich die Fans auf eine torreiche Partie freuen dürfen“, verspricht Otten. Das Hinspiel in der Stadtparkhalle gewannen die Kaarster jedenfalls mit 12:8. „105 Tore nach zehn Spielen sprechen eine deutliche Sprache“, findet Otten und fügt schmunzelnd an: „Parallel zum Kaarster Schützenfest hoffen wir wieder auf viele Treffer.“