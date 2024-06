Skaterhockey Crash Eagles Kaarst haben in Iserlohn etwas gutzumachen

Aktuell liegen die Samurai auf dem achten Platz der Tabelle und konnten zuletzt, ähnlich hoch wie Kaarst, einen Kantersieg gegen den IHC Atting einfahren. Dass sie in heimischer Halle durchaus eine Macht sind, mussten die Eagles voriges Jahr feststellen. Da gab es in Iserlohn eine ordentliche Abreibung, was zum einen an der sehr stark ersatzgeschwächten Kaarster Mannschaft lag und zum anderen an den zwei Eishockey-Profis Kevin Orendorz (EC Bad Nauheim) und Max Faber (Kassel Huskies), die beide auch exzellente Skaterhockeyspieler sind. Dazu kommen in Reihen der Iserlohner noch die Nationalspieler Constantin Wichern, Tim Linke, Marius Riepe und im Tor Sven Rotheuler. „Daher sind die Iserlohner sicher ein klarer Play-off-Kandidat und besser als der aktuelle Tabellenplatz“, sagt Eagles-Vorsitzender Georg Otten.