Skaterhockey-Bundesliga Crash Eagles gewinnen Nervenkrimi

Im zweiten Spielabschnitt blieb es weiterhin ausgeglichen, beide Torhüter konnten sich mehrmals auszeichnen. Anschließend nutzte Weisheit eine Unaufmerksamkeit in der Kaarster Defensive und brachte Köln wieder in Führung (34.). Die Eagles antworteten allerdings postwendend durch Anthony Rillers 3:3 (35.), drei Minuten später brachte Tim Dohmen die Gastgeber erstmals in Führung. Im abschließenden Drittel übernahmen die Rheinos in Überzahl die Spielkontrolle und schlugen innerhalb von nur vier Minuten dreimal zu: Den Direktschuss von Florian Holzapfel zum 4:4- Ausgleich (41.) ließen Robin Weisheit und Dennis Kobe die Treffer fünf und sechs folgen.