Skaterhockey : Crash Eagles gehen im DM-Halbfinale mit 1:0 in Führung

Kaarst In einem packenden Match geraten die Adler gegen Krefeld zunächst mit 0:2 ins Hintertreffen, führen dann mit 5:3 und 7:5 und müssen am Ende trotzdem zittern.

(sit) (Skaterhockey-) Herz, was willst du mehr? 13 Tore in einer hocklassigen und bis zur letzten Sekunde dramatischen Partie vor knapp 500 Zuschauern – das erste Halbfinal-Match der Play-off-Serie um die Deutsche Meisterschaft zwischen den Crash Eagles Kaarst und dem Titelverteidiger Crefelder SC in der Stadtparkhalle bot das volle Paket. „Das war Werbung für den Sport“, resümierte Eagles-Vorsitzender Georg Otten. Ihn begeisterte dabei natürlich vor allem, dass die Hausherren im Derby mit 7:6 (2:2, 3:3, 2:1) die Oberhand behielten und damit schon im Rückspiel am Samstag (16.30 Uhr) in der Arena Horkesgath den Einzug ins Finale perfekt machen könnten.

Welch Kraftakt dafür nötig sein wird, machte das Duell in Kaarst klar: Die von zahlreichen Fans aus der Seidenstadt angefeuerten Skating Bears gingen nämlich durch Treffer von Max Meyer (10.) und Dustin Diem (13.) frech mit 2:0 in Führung. Noch im ersten Drittel glichen die Adler per Doppelschlag durch Moritz Otten (15.) und Thimo Dietrich (16.) aus, doch noch nicht mal eine Minute nach Wiederbeginn traf Tom Klein für Krefeld in Überzahl zum 3:2 (21.). Als Dominick Thum, Tim Dohmen und Anthony Riller die Gastgeber bis zur 28. Minute mit 5:3 nach vorne schossen, schien der Widerstand des Meisters gebrochen. Ein Trugschluss, denn noch in diesem Abschnitt markierten Nick Rabe (30.) und Jannik Kleindienst (37.) die Treffer zum 5:5. Selbst die von Tim-Niklas Wolff (42.) und Thimo Dietrich (44.) fabrizierten Tore zur 7:5-Führung brachten keine Ruhe. Mayer stellte den Anschluss her (52.). Und nur ein starker Richard Steffen im Kasten sowie aufopferungsvolle Abwehrarbeit retteten die Eagles ins Ziel.