Kaarst Unwiderstehliche Junioren des Skaterhockey-Bundesligisten aus Kaarst verteidigen in der Schweiz den Europapokal.

Nach der Niederlage im Finale des Europapokals suchten die Junioren des SHC Rossemaison Trost in einem dem 2013 in Johannesburg verstorbenen Friedensnobelpreisträger Nelson Mandela zugeordneten Spruch: „We never lose. Either we win or we learn.“ – „Wir verlieren nie. Entweder wir gewinnen oder wir lernen.“ Nun. Im Endspiel dürften die jungen Schweizer eine ganze Menge dazugelernt haben, kamen sie im Duell mit Titelverteidiger Crash Eagels Kaarst doch nach 2x15-Minuten mit 0:7 (Halbzeit 0:4) unter die Räder.