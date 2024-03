Skaterhockey-Bundesliga Crash Eagles Kaarst erwischen einen rabenschwarzen Tag

Dabei ging es perfekt los für die Gastgeber, nach zehn Sekunden traf Tim Dohmen zur 1:0-Führung. Allerdings hielt die Freude nicht allzu lange, denn nur 50 Sekunden später war Köln in Person von Janik Slesinski zur Stelle und glich aus. Kaarst war zwar spielbestimmend, konnte sich allerdings nicht entscheidend gegen die Kölner Defensive durchsetzen. So konnte der überragende Kölner Robin Weisheit seinen Sturmpartner Florian Holzapfel in Szene setzen, der zum 2:1 (17.) traf. Im zweiten Spielabschnitt machten es die Gastgeber zwar besser, doch Tore erzielten nur die Gäste durch Dennis Kobe (23.) und Robin Weisheit (37.), mit einem 1:4-Rückstand ging es dann auch in die zweite Pause.