Skaterhockey Crash Eagles Kaarst dank starker Aufholjagd im Finale

Info

Auftakt Das erste Spiel der Play-off-Finalsserie steigt am Samstag, 25. November, in Krefeld.

Fortsetzung Die Spiele zwei (in Kaarst) und drei (in Krefeld) stehen an den beiden Wochenenden danach an. An welchen Tagen genau ist wegen der Hallenbelegungen noch in der Abstimmung.