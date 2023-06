Skaterhockey-Bundesliga Crash Eagles Kaarst bekommen in Köln die Kurve

Aufgrund der Tabellenkonstellation und der jüngsten Pleite in Iserlohn war es ein enorm wichtiger Erfolg für die Eagles, eine weitere Niederlage hätte für den amtierenden Meister durchaus relevante Auswirkungen im Kampf um die Play-off-Plätze gehabt. Durch den Sieg in Köln haben die Kaarster es weiter in eigener Hand, sich eine gute Platzierung in der Vorrunde zu sichern. Die Partie in Köln war sehr taktisch geprägt, sowohl die personell wieder arg gebeutelten Gäste als auch die Rheinos agierten sehr defensiv. Den Gastgebern gelang dann durch einen abgefälschten Schuss die glückliche 1:0-Führung (7.). Kaarst war aber keineswegs geschockt, Thimo Dietrich glich nur 50 Sekunden später zum 1:1 aus. Nach der ersten Pause konnte Kaarst in Überzahl durch Moritz Otten in Führung gehen (26.). Doch auch Köln gelang durch Dennis Kobe umgehend der Ausgleich. In der 37. Minute war dann Tim-Niklas Wolff zur Stelle und überrumpelte Rheinos-Goalie Max Kreutz mit einem raffinierten Rückhandschuss zum 3:2 (37.). In Überzahl konnte dann David Weisheit für Köln den 3:3-Pausenstand markieren.