Skaterhockey : Eagles schlagen sich unter Wert

Kaarst Beim Europacup-Turnier in der Schweiz zeigten die Skaterhockey-Cracks aus Kaarst gute Leistungen. Doch letztlich war mit der Endplatzierung niemand zufrieden.

Mit den überaus erfolgreichen Europacup-Auftritten des Skaterhockey-Nachwuchses der Crash Eagles Kaarst inklusive der Titelgewinne der U13 und der U19 konnte das Männerteam bei dem kontinentalen Turnier für Vereinsmannschaften in der Schweiz nicht mithalten. Eine unglückliche 4:5- Niederlage nach Penaltyschießen im Viertelfinale gegen den IHC Rothrist aus der Schweiz beendete alle Kaarster Träume. Am Ende belegten die Eagles Rang fünf.

Wobei die Voraussetzungen für die Kaarster alles andere als optimal waren. Zum einen hatten sie sich erst als Nachrücker am grünen Tisch qualifiziert, zum anderen konnten sie Reise nicht in Bestbesetzung antreten. Zwar erreichten sie mit dem Viertelfinale das vor dem Turnier festgelegte Ziel, doch zufrieden war Ende niemand. „Denn es war mehr drin“, sagte Eagles-Vorsitzender Georg Otten. Nach dem zweiten Platz in der Vorrunde und sehr ansprechenden Leistungen ging es im Viertelfinale gegen den Dritten der Gruppe B, den IHC Rothrist. Die Schweizer waren eher glücklich und unerwartet ins Viertelfinale gelangt und spielten befreit auf. Kaarst war insbesondere in der ersten Halbzeit viel zu pomadig und lag schon nach zehn Minuten gegen rustikale Schweizer 0:3 zurück. Moritz Otten sorgte dann mit einem feinen Alleingang für den Treffer zum 1:3 und der stark aufspielende Patrick Petau nach Vorarbeit von Tim Dohmen für den 2:3-Pausenstand. Auch der vierte Treffer der Eidgenossen stoppte den Offensivdrang von klar überlegenen Kaarstern nun nicht mehr und Tim-Niklas Wolff verkürzte zum 3:4. Dominick Thum gelang der mehr als verdiente Ausgleich mit einem gezielten Direktschuss aus der Distanz. Chance um Chance erspielten sich die Adler, doch der Ball wollte nicht ins Schweizer Tor. Insbesondere in der fünfminütigen Verlängerung hatten Thimo Dietrich und Tim-Niklas Wolff völlig freistehend die Entscheidung auf der Kelle, doch sie vergaben. Auch im anschließenden Penaltyschießen verwandelte nur Tim-Niklas Wolff. Weil Kaarsts Felix Wuschech beim entscheidenden Penalty nur den Pfosten traf, jubelten die Schweizer.