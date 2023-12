DM-Finale im Skaterhockey Eagles erzwingen Showdown

Die Stadtparkhalle in Kaarst verwandelten am Sonntagabend mehr als 600 Zuschauer – darunter auch viele Anhänger der Skating Bears – in einen Hexenkessel. Während draußen der Winter mit Eis und Schnee das Kommando übernahm, waren drinnen die Adler Herr im Haus und setzten der 3:7-Niederlage vom Hinspiel einen hart erkämpften 7:6-Erfolg (3:1, 2:3, 2:2) entgegen. Dem verpasste der Vorsitzende Georg Otten die Überschrift: „Wintermärchen in Kaarst“. Doch bis zum Happy End hatte der Titelverteidiger mächtig zu ackern. Dabei ließ sich das Match für ihn ganz vortrefflich an. Denn schon in der sechsten Minute traf Thimo Dietrich nach Vorarbeit von Tim Niklas Wolff zum 1:0. Nur vier Minuten später überwand Moritz Otten Gäste-Goalie Aaron Brosch zum vermeintlichen 2:0, die Schiedsrichter waren indes anderer Meinung und im direkten Gegenzug nutzte Daniel Schopp die entstandene Unordnung im Abwehrverband der Eagles zum Ausgleich. Das beeindruckte die Schützlinge von Trainer André Ehlert freilich so gut wie gar nicht. Bis zur ersten Pause sorgten Moritz Otten (31.) und Tim Dohmen (14.) per Doppelschlag für die 3:1-Führung.