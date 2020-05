Radsport : Im Home-Office trotz Traumwetter im April

Kaarst Covid-19 zwingt die Radsportler des VfR Büttgen zu einsamen Trainingseinheiten. Wettkämpfe gibt es nur auf virtuellen Plattformen.

Doch die mit der Corona-Pandemie verbundenen Einschränkungen – so gab es in Büttgen am 1. Mai erstmals seit 1963 kein Straßen-Radrennen und der gleichfalls abgesagte „Spurt in den Mai“ soll am 14. November als „Büttscher Sixdays Night“ nachgeholt werden – haben auch den 1912 noch als reinen Fußballklub gegründeten „Verein für Rasensport“ dazu gezwungen, andere Wege zu beschreiten. Mit Erfolg: Zum Start der virtuellen Rad-Bundesliga holte sich das U23-Team des Sportforums zwei Siege in der Mannschaftswertung. Das dritte von insgesamt fünf Rennen steht am Samstag auf dem Programm. Für Lars Witte, Vorsitzender der Radsportabteilung, eine Bestätigung der eingeschlagenen Strategie. „Der frühe Einstieg in den virtuellen Rennbetrieb zahlt sich für unser Team nun aus“, stellt er zufrieden fest.“ Natürlich sei es „bei dem Spitzenwetter in den vergangenen Wochen“ zunächst schwierig gewesen, den Fahrern zu vermitteln, „dass sie nun auf ihren Rollentrainern Rennen im heimischen Haushalt absolvieren sollen.“ Doch andere sinnvolle Optionen, um irgendwie im Wettkampfmodus zu bleiben, gibt es eigentlich nicht. Schließlich fällt das Training in größeren Gruppen schon seit Wochen aus, hat der Internationale Radsport-Verband (UCI) erstmal bis zum 1. Juli alle nationalen und internationalen Veranstaltungen ausgesetzt. Zwar steht das Straßenrennen in Ilsfeld-Auenstein am 28. Juni (mit Bundesliga und Deutschen Bergmeisterschaften) nach wie vor im Kalender, doch darauf kann und will sich Witte nicht verlassen. „Im Moment ist alles irgendwie in der Schwebe.“