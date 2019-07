Rudern : Ruder-WM: Cosima Clotten ist in Sarasota gelandet

Neuss Die erste Herausforderung haben die Ruderinnen und Ruderer der deutschen U23-Nationalmannschaft gemeistert: Sie sind in Saratoga im US-Bundesstaat Florida abgekommen, wo ab Mittwoch die U23-Weltmeisterschaften ausgetragen werden.

Aufgrund von Flugplan-Änderungen der Lufthansa musste das Team in zwei Gruppen anreisen, von denen die zweite satte 24 Stunden unterwegs war, weil sie wegen eines Unwetters statt in Orlando in Miami landen mussten. „Das war ein ganz schön langer Tag für uns. Aber jetzt sind wir froh, hier in Sarasota angekommen zu sein,“ sagte Bundestrainerin Brigitte Bielig, „alle sind soweit fit und höchst motiviert.“ Allerdings erwarten sie schwierige Bedingungen bei mindestens 70 Prozent Luftfeuchtigkeit und Temperaturen jenseits der 30 Grad.