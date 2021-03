Großevents trotz Corona : Leichtathletik-EM mit bösen Folgen

Rhein-Kreis Dabei hatten auch die deutschen Sportler das Hygiene- und Testkonzept in Torun überschwänglich gelobt und sich – auch vor dem Hintergrund der Dortmunder Hallen-DM kurz zuvor mit über tausend Tests und keinem Infektionsfall – absolut sicher gefühlt.

„Wir haben ein sicheres Event mit über 700 Athleten aus 47 Nationen abgeliefert. Wir haben gezeigt, was in Zeiten einer Pandemie möglich ist.“ Das hatte Dobromir Karamarinow, Interims-Präsident des Europäischen Leichtathletik-Verbandes, noch eine knappe Woche nach dem Abschluss der Hallen-Europameisterschaften im polnischen Torun (4. bis 7. März) verkündet. Zwei Wochen nach den Titelkämpfen (mit Tanja Spill vom TSV Bayer Dormagen) ist die Zahl der Coronafälle in die Dutzende gestiegen, auch das deutsche Team hat es erwischt. „Mittlerweile sind uns sieben positive Fälle bekannt. Die positiven Testergebnisse stammen ausschließlich von Corona-Nachkontrollen in Deutschland“, teilte DLV-Generaldirektor Idriss Gonschinska am Mittwoch mit. 15 Fälle meldete Italien, zehn Großbritannien, das seine gesamte Torun-Delegation in Isolation schickte, acht die Niederlande – mehr als 50 Infektionen waren am Donnerstagmittag insgesamt bereits aktenkundig.