Corona-Hilfe für Großvereine : SG Kaarst erhält Unterstützung vom Landessportbund

Kaarst Vereine können ihre sportlichen Angebote teilweise nach außen verlagern und somit gerade Kinder und Jugendliche in Bewegung bringen.

(NGZ) Mit rund 200.000 Euro aus Eigenmitteln unterstützt der Landessportbund NRW 13 innovative Outdoor-Projekte von Großvereinen (ab 1000 Mitglieder), die wegen der Corona-Auswirkungen besonders von einem Rückgang ihrer Mitgliederzahlen betroffen sind. „Unsere rund 700 Großvereine, die bei der aktuellen Bestandserhebung starke Verluste von durchschnittlich acht Prozent hinnehmen müssen, sind von ihren Betriebskosten ganz anders aufgestellt als die kleineren Klubs. Fehlende Beitragsgelder sind hier nur schwer zu kompensieren, so dass wir mit unserem Sondertopf schnell und direkt sichtbar etwas bewegen konnten“, erklärte LSB-Vorstandsvorsitzender Christoph Niessen. Über die finanzielle Beteiligung (jeweils 50 Prozent der Gesamtinvestitionen in Höhe von 10.500 bis rund 40.000 Euro) freuen sich neben der SG Kaarst (Outdoor-Fitnessfläche) der TV Ratingen, RTHC Bayer Leverkusen, SG Langenfeld, SG Köln-Worringen, TuB Bocholt, Turbo-Schnecken Lüdenscheid, TG Bergisch-Gladbach, TuS 08 Lintorf, TV Jahn Rheine, SV Bayer Wuppertal, TSC Eintracht Dortmund und der TV Lemgo. Dank der zusätzlichen Freiluft-Flächen können die Vereine ihre sportlichen Angebote teilweise nach außen verlagern und somit gerade Kinder und Jugendliche in Bewegung bringen.