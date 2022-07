Champion in zwei Sportarten : Multitalent mit Schläger und Ball

Kaarst Conrad Lehwalder spielt Floorball und Skaterhockey. Und hat kürzlich in beiden Sportarten Titel gewonnen: Mit der DJK Holzbüttgen wurde er Deutscher Meister, mit dem Nachwuchs der Crash Eagles Kaarst gewann er den Europacup.

Angefangen hat er auf Rollen. „Ich bin da reingeboren“, sagt er. Sein Vater Armin gehörte 1985 zu den Gründungsmitgliedern der Crash Eagles und nahm den Sohn früh mit. Mit fünf Jahren spielte der selbst, durchlief alle Altersklassen – mit entsprechenden Erfolgen. Zum Floorball kam er eher zufällig. Denn trotz der Nähe der Sportarten leben die beiden Klubs in Kaarst eher nebeneinander her. Erst mit 14 ging Lehwalder zum ersten Mal zur DJK. Der Kontakt kam über Mitschüler zustande. Also besuchte er einfach mal das Training und konnte gleich mithalten. „Ich hatte die Hand-Auge-Koordination vom Skaterhockey“, sagt er. Seitdem macht er beides, trainiert jeden Tag, bis zu sieben Mal die Woche, dazu kommen die Spiele mit teils weiten Fahrten. Und er ist auch schon Trainer. Ist das nicht etwas viel? „Überhaupt nicht, ich hatte immer Bewegungsdrang, bin keiner, der nur am PC sitzt.“ Künftig läuft das anders. Das Abitur am Albert-Einstein-Gymnasium ist geschafft, danach folgte der Bundesfreiwilligendienst bei der DJK, nun geht es ans Studium. Deutsch und Sozialwissenschaften auf Lehramt sollen es sein. Da bleibt keine Zeit mehr, zwei Sportarten in Vollzeit zu spielen. Und etwas überraschend hat er sich für Floorball entschieden. Warum? „Da bin ich fest im Bundesliga-Team“, sagt er. Im Skaterhockey, wo es körperlicher zugeht, ist der Sprung zu den Erwachsen größer, für die Erste Mannschaft der Crash Eagles würde es wohl nicht reichen, wobei er nicht ganz aufhören will. Der Fokus liegt nun aber auf Floorball, da steht auch erst ein Titel. Und ausgerechnet bei der Meisterfeier saß er mit Corona zu Hause. „Mir blieb das Abschlussgefühl verwehrt. Das will ich noch mal erleben, ich will Titel gewinnen“, sagt Lehwalder, der ein anders Highlight aber erlebte: das Final-Four um den Pokal in Berlin. An beiden Tagen gab es vierstellige Zuschauerzahlen in der Max-Schmeling-Halle. Eine Seltenheit in den Randsportarten, die Conrad Lehwalder betreibt. Deswegen kann man damit auch kein Geld verdienen. In Skandinavien, Tschechien oder der Schweiz ist das im Floorball anders. „Nationalspieler können sogar davon leben“, sagt er. Ist das also auch sein Traum oder doch eher unrealistisch? „Beides“, sagt er lachend.