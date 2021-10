Fußball-Kreisliga A : Grimlinghausen entlässt Trainer Conny Eickels

Conny Eickels ist nicht mehr Coach in Grimlinghausen. Foto: Günter von Ameln (vam)/Von Ameln, Günter (vam)

Rhen-Kreis Der SC hat auf den schlechten Saisonstart reagiert. Die Verantwortung hat in Milad Bastanipour jetzt ein Spieler aus dem aktuellen Kader. Der neue Coach hat schon einen Plan, wie er die Mannschaft aus der Krise führen will.

Vor dem 9. Spieltag in der Fußball-Kreisliga A hat es die erste Trainerentlassung der Saison gegeben. Grimlinghausen zieht die Reißleine. Coach Conny Eickels muss seinen Platz räumen, Milad Bastanipour übernimmt.

Im vergangenen Jahr überraschte Grimlinghausen als Aufsteiger noch die ganze Liga, krönte sich sogar zum inoffiziellen „Corona-Meister“. Nach sieben Spielen in der neuen Spielzeit ist die Euphorie des Vorjahres längst verflogen. Grimlinghausen holte nur fünf Punkte und steckt im Tabellenkeller fest. „Wir haben entschieden, dass wir eine Veränderung brauchen“, erklärt Vorsitzender Dirk Alertz. Er betont, dass die Entscheidung rein sportlicher Natur ist. „Wir wollen aus dem Sumpf wieder raus, bevor es aus dem Ruder läuft“, sagt Alertz und unterstreicht: „Für uns hat der Klassenerhalt oberste Priorität.“

Bei der Nachfolge setzt Grimlinghausen auf einen Mann aus den eigenen Reihen. Milad Bastanipour wird vom Spieler zum Trainer. Der 30-Jährige zog sich in der Vorbereitung einen Kreuzbandriss zu und wird wohl ohnehin die komplette Saison fehlen. Er soll seine Teamkollegen wieder in die richtige Bahn lenken. „Ich bin seit Jahren im Verein und habe schon einige Aufgaben übernommen. Für mich ist das eine Herzensangelegenheit, deswegen konnte ich nicht nein sagen“, erklärt Trainer Milad Bastanipour. Erste Erfahrung sammelte er als Coach von Grimlinghausens B-Jugend und zwischenzeitlich auch als Co-Trainer der Herren. Für ihn sei es immer eine Option gewesen, nach der aktiven Karriere, als Trainer weiterzumachen. Unterstützend zur Seite steht ihm A-Jugend-Trainer Martin Lürken, der im Besitz der B-Lizenz ist. „Ich habe Martin gefragt, ob er Lust dazu hat. Ich finde es immer gut, mir Input von außen zu holen“, so Bastanipour.