Die gute Basketball-Nachricht Comeback bei den Elephants nach Leukämie-Schock

Dagegen ist der Verbleib von sechs Spielern sicher: Moses Kazembola, der sich nach dem Wechsel von den ETB Miners zu den NEW‘ Elephants unter Pfüller zu einer echten Fachkraft in der Regionalliga entwickelt hat, hat in Grevenbroich ebenso für ein weiteres Jahr unterschrieben wie Tim Elkenhans, für Pfüller „eine Bank in der Defense“, der variabel einsetzbare Jonathan Broer und der zuverlässige Max Kracht. Fritz Hoffmann könnte in der anstehenden Saison einen weiteren Entwicklungssprung machen, als Energizer wieder von der Bank kommt Rassim Diallo.