Fußball in Korschenbroich Comeback für Stadtmeisterschaft

Im Jahr seines 100-jährigen Bestehens hat sich der SV Glehn so einiges einfallen lassen, um das stattliche Jubiläum gebührend zu feiern und dabei auch möglichst viele Menschen aus der ganzen Stadt Korschenbroich einzubeziehen. Dazu gehörte auch die Idee, die schon länger eingeschlafene Fußball-Stadtmeisterschaft wachzuküssen. Am vergangenen Wochenende war es auf der Glehner Sportanlage an der Johannes-Büchner-Straße soweit. Angenehm für die in der Kreisliga A kickenden Gastgeber: Beim Comeback des Turniers nutzten sie den Heimvorteil und konnten den Titelgewinnen feiern.