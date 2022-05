Leichtathletik : Rosellener Abendlauf feiert am Freitag Comeback

Rosellener Abendlauf feiert am Freitag Comeback

Rosellen Der SV Rosellen hat die Rolle des Veranstalters vom aufgelösten ASC übernommen und eine große Unterstützung von Sponsoren erfahren. Die Streckenführung auf den langen Distanten hat sich geändert, es gab eine amtliche Vermessung.

Als der ASC Rosellen im vergangenen September seine Vereinsauflösung zum Jahresende ankündigte, stand zu befürchten, dass damit auch die Tradition des Rosellener Abendlaufs sterben würde. Doch das konnte verhindert werden, am Freitag wird nach der Premiere im Jahr 1986 und den beiden Corona-bedingten Absagen in den Vorjahren die 35. Auflage über die Bühne gehen. Möglich gemacht hat das der SV Rosellen, der bereits die ersten beiden Abendläufe ausgerichtet hatte und nun sein Comeback als Veranstalter feiert. Zentrum des Geschehens ist die Theodor-Klein-Bezirkssportanlage.

„Möglich wurde die Organisation dieser Laufveranstaltung auch nur dank zahlreicher Sponsoren. Wir sind stolz darauf, dass wir so viele und namhafte Unternehmen gewinnen konnten“, sagt Sven Schümann, Vorsitzender des SV Rosellen. Die Treue gehalten haben dem Abendlauf der Neusser Laufladen Bunert und das international tätige Unternehmen Janssen-Cilag. Neu dabei sind die Stadtwerke Neuss , die Sparkasse Neuss und die Dresen-Gruppe. Das neue Abendlauf-Logo hat die auch als Sponsor auftretenden Werbeagentur Kaiserreich aus Rosellen gestaltet. Das offizielle T-Shirt zum Abendlauf kommt vom Neusser Unternehmen Suissetec und auch die Stadt Neuss unterstützt die traditionsreiche Laufveranstaltung.

Die scheint in der Szene durchaus vermisst worden zu sein. denn es liegen bereits über 800 Meldungen vor. Wobei der Veranstalter auch etwas dafür getan hat, die Attraktivität zu erhöhen. Die Streckenführungen der Hauptläufe über fünf (Start 19.30 Uhr) und zehn Kilometer (Start 20.15 Uhr) wurden etwas verändert und amtlich vermessen. Sie sind somit wieder bestenlistenfähig. Zudem ist der Rosellener Abendlauf mit der längsten Distanz weiterhin Teil des Rhein-Kreis-Neuss-Cups. Auch für den Nachwuchs werden weiter Läufe angeboten, schon um 15.30 Uhr sind die Kindergärten und die Bambini (400 Meter) an der Reihe, um 17 Uhr beginnen die Schulläufe (400 und 1000 Meter). „Ziel aller Läufe ist jetzt die Theodor-Klein-Bezirkssportanlage in Rosellen, wo ein buntes und attraktives Rahmenprogramm für Groß und Klein die Laufveranstaltung abrundet. Es ist wirklich für jede und jeden etwas dabei“, sagt Verena Kiechle, 2. Vorsitzende des SV Rosellen. Nachmeldungen sind gegen einen Aufschlag von zwei Euro möglich.