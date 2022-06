Leichtathletik : Große Resonanz auf Erftflitzerlauf trotz tropischer Hitze

Holzheim Beim Comeback der Veranstaltung der Holzheimer SG waren über 400 Aktive dabei. Den Hauptlauf gewann Nils Faggo aus Neukirchen deutlich.

Schon mit der ersten Starthupe freute sich die Helfertruppe der HSG über volle Felder bei den Kleinsten. Gratisstart für die Bambini, für jeden eine Urkunde direkt vor Ort und ein Lotterielos beim Zieleinlauf – kein Wunder, dass viele Eltern ihren stolzen Nachwuchs nach dem Lauf glücklich in die Arme schließen konnten, auch wenn er pitschenass war. Der Platzwart hatte kurzerhand den Sprenger angeworfen und für willkommenes Nass von oben gesorgt. Auf diese Gaudi mussten die Erwachsenen nach dem Hauptlauf verzichten. Die HSG-Organisatoren um Stephan Hommers und Georg Goeke waren mit der Resonanz insgesamt sehr zufrieden. „Brückentag, Corona-Pause und dann die Hitze, mit so viel Trubel haben wir gar nicht gerechnet“, meinten die beiden. Sie hatten das bisherige Angebot einer Mittel- und einer Langstrecke zu einem Lauf über 5500 Meter zusammengefasst.

Das kam bei den Aktiven gut an, wenn auch bei den sieben zu absolvierenden Runden immer wieder ein kräftiger Anstieg zu bewältigen war. Von Anfang an setzte sich Nils Faggo vom Laufteam Kreuels aus Neukirchen vom Feld ab und zog sein Tempo konsequent durch. Mit seinen 22:22 Minuten hatte er am Ende 47 Sekunden Vorsprung vor dem vereinslosen Jörg Hansen, der sich langsam vorgearbeitet hatte. Platz drei ging an Oliver Odenthal von der TG Neuss, dann kam schon in Flora Feuring, ebenfalls von der TG und auch schon Siegerin des diesjährigen Rosellener Abendlaufs, die erste Frau ins Ziel. In Gestalt von Katja Kanditt (Mönchengladbacher LG), im Gesamteinlauf Sechste, und Doreen Floss (TG Neuss), im Gesamteinlauf-Siebte, lagen im Feld weitere Frauen ganz vorne.