2. Handball-Bundesliga Dormagens Coach setzt Pokerface auf

Auf der Gegenseite ist die Sicht auf die eigene Lage nicht ganz so entspannt, da wird seit geraumer Zeit davon gesprochen, dass die Mannschaft nur noch Endspiele habe. Wobei die Ostdeutschen freilich auch in einer deutlich dramatischeren Lage in die EM-Pause gingen. Mit nur sechs Punkten aus 18 Spielen und als Inhaber der Roten Laterne stand der EHV mit dem Rücken zur Wand und setzte große Hoffnung auf die Wintervorbereitung unter dem neuen Trainer Olafur Stefansson, der Stephan Just schon im November abgelöst, zunächst aber auch kein Glück gehabt hatte. Der Start ins neue Jahr verlief dann mit dem 37:33-Heimsieg gegen die Eulen Ludwigshafen sehr vielversprechend, doch vergangenes Wochenende erfolgte dann beim VfL Lübeck-Schwartau (22:32) die große Ernüchterung. Daran konnten auch der bereits im Herbst verpflichtete Marco Vignjevic und der im Winter geholte japanische Nationalspieler Shin Izumoto nichts ändern, obwohl sie am Sieg gegen die Eulen mit neun und fünf Toren noch so großen Anteil gehabt hatten. Selbstverständlich hat TSV-Coach Matthias Flohr beide Spiele analysiert und kommt zu dem Schluss, dass Aue unter seinem neuen Trainer keine großen Änderungen vorgenommen hat. In der Abwehr werde nach wie vor zwischen einer 6:0- und 5:1-Formation variiert und offensiv sei Aue „ein unberechenbarer Haufen“. Was freilich durch den japanischen Neuzugang noch verstärkt werde. Der wird zwar offiziell auf Halblinks geführt, wartet aber im Rückraum mit Allrounder-Qualitäten auf. „Er ist extrem explosiv, agiert einfach unorthodox“, erklärt Matthias Flohr.