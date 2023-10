2. Basketball-Bundesliga Coach gibt den Tigers der TG Neuss die Note sechs

Nach der vierten Niederlage im fünften Match begann Trainer Björn Weber sein Fazit zwar mit der Feststellung, „ich bleibe dabei, dass die Mannschaft das Potenzial hat, gegen jede Mannschaft in diese Liga zu bestehen“, redete dann aber Tacheles: „Man kann verlieren, man kann mal einen schlechten Tag haben, aber das heute war so ziemlich der Tiefpunkt. Es fehlt bei einigen Spielerinnen einfach an der Einstellung. Und dabei handelt es sich um grundsätzliche Dinge, etwa wie das Verteidigen.“ Nicht als Ausrede gelten ließ er den verletzungsbedingten Ausfall von Kim Franze. Zudem hatte sich im Training am Donnerstag auch noch Marija Ilic den Köchel vertreten. Immerhin biss Inga Krings nach ihrem Bänderriss am Sprunggelenk auf die Zähne, vermochte die von allen guten Geistern verlassene Mannschaft mit ihrem Kampfgeist aber natürlich nicht im Alleingang aus dem Leistungsloch zu ziehen.