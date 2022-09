Leichtathletik in Korschenbroich : Citylauf ist gut in Erinnerung geblieben

Zum Auftakt der 32. Auflage des Citylaufs dürfte es wieder voll werden in der Korschenbroicher Innenstadt. Für den Kids-Lauf liegen schon über 1000 Meldungen vor. Foto: Woitschuetzke,Andreas (woi)

Korschenbroich Seit dem Jahr 2019 hat es das Laufspektakel in der Korschenbroicher Innenstadt nicht mehr gegeben. Doch es scheint, als sei das Event ohne größere Schäden durch die Corona-Pause gekommen. Am 11. September ist es wieder so weit.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von David Beineke

Geändert hat sich nur das Datum, ansonsten dürfen sich Aktive und Zuschauer auf einen Korschenbroicher Citylauf freuen, wie sie ihn aus der Zeit vor der Corona-Pandemie kennen. Wenn es nach den Jahren 2020 und 2021 ohne das Laufspektakel mit Volksfestcharakter am Sonntag, 11. September, wieder so weit ist, werden die am Kids-Lauf teilnehmenden Kinder sogar wieder mit einem Kuscheltier belohnt und alle anderen erhalten beim Zieleinlauf das obligatorische Citylauf-Shirt.

Eine Selbstverständlichkeit ist es allerdings nicht, dass die 32. Auflage des Citylaufs so gut wie unverändert daherkommt. Schließlich gingen die vergangenen Monate auch nicht spurlos an der Citylauf GmbH mit ihren Geschäftsführern Hans-Peter Walther und Markus Bresser vorbei. 2020 und 2021 standen fast permanent in den Startlöchern, in der Hoffnung, die Veranstaltung trotz aller Schutzmaßnahmen doch noch auf die Beine stellen zu können. Zweimal gab es stattdessen einen Virtual Fun-Run, vergangenes Jahr war dann schon einmal eine Verlegung auf nach den Sommerferien vorgesehen. Doch da machte eine neue Corona-Welle ebenso einen Strich durch die Rechnung wie im Frühjahr 2022 die nach wie vor unsichere Pandemielage. „Jetzt passt es aber, weil die Bundesregierung ja angekündigt hat, dass es frühestens im Oktober wieder Corona-Maßnahmen geben soll“, erklärt Hans-Peter Walther, der aber auch betont: „Länger hätte die Pause aber nicht sein dürfen, dann wäre auch der Citylauf Gefahr gelaufen, in Vergessenheit zu geraten.“

Info Jede Menge Laufsport bis in den Nachmittag Lauf 1 11.45 Uhr: Kids-Lauf, 1100 Meter, ohne Zeitmessung Lauf 2 12.10 Uhr Bambini-Lauf, 1100 Meter, 1. Klassen Grundschulen, ohne Zeitmessung Lauf 3 12.25 Uhr: Schülerinnen Jahrgänge 14/15, 1100 Meter Lauf 4 12.40 Uhr: Schülerinnen Jahrgang 13, 1100 Meter Lauf 5 12.55 Uhr: Schüler Jahrgänge 14/15, 1100 Meter Lauf 6 13.10 Uhr: Schüler Jahrgang 13, 1100 Meter Lauf 7 13.20 Uhr: Schülerinnen Jahrgänge 11/12, 1100 Meter Lauf 8 13.30 Uhr: Schüler Jahrgänge 11/12, 1100 Meter Lauf 9 13.40 Uhr: Schüler und Schülerinnen Jahrgänge 10 bis 07 Lauf 10 13.50 Uhr: Staffellauf, für Schüler und Jedermann, 6x231 Meter Lauf 11 14.35 Uhr: 5km-Run, alle Altersklasse plus Jugend U18und U20, 5000 Meter Lauf 12 15.05 Uhr: City-Run, Männer und Frauen U23 bis 70 und älter, 10.000 Meter Lauf 13 16.20 Uhr: Elite-Lauf Frauen, 5000 Meter Lauf 14 16.22 Uhr: Elite-Lauf Männer, 10.000 Meter Lauf 15 17.10 Uhr: Volkslauf, mit Zeitnahme ohne Wertung, 5000 Meter

Aber auch so war es schwer genug, den Etat zusammenzubekommen, doch die Großsponsoren wie die AOK, die Sparkasse, das Autohaus Dresen und die NEW, so Walther, hätten dem Citylauf die Treue gehalten und sich klar zu ihm bekannt. Also zu der Mischung aus überwiegend Breitensport und Leistungssport in den Elite-Läufen. Auch die Stadt Korschenbroich, so Walther, stehe weiter voll hinter dem Event, das ihren Namen weit über die Region hinaus bekanntgemacht hat. „Obwohl rund um den Termin im September einige Schützenfeste stattfinden und es einiges zu tun gibt, wird es wieder gelingen, genug Helfer aus der Verwaltung zu gewinnen“, erklärt Walther. Zusammen mit den Helfern vom Korschenbroicher LC werden wieder knapp 100 Menschen rund um die Strecke mit Start- und Ziel auf der Hindenburgstraße für einen möglichst reibungslosen Ablauf viele Stunden im Einsatz sein.