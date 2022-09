2. Handball-Bundesliga : Ein starker Rückhalt im Dormagener Tor

Towart Christian Simonsen spielt bislang eine starke Saison beim TSV Bayer Dormagen, auch beim Sieg gegen Konstanz war er ein sicherer Rückhalt. Foto: Heinz J. Zaunbrecher

Dormagen Wegen einer Handverletzung von Martin Juzbasic ist Christian Simonsen bei den Zweitliga-Handballern des TSV in den ersten Saisonspielen plötzlich zum Alleinunterhalter zwischen den Pfosten geworden. Bisher läuft es richtig gut für ihn.

Bis der TSV Bayer Dormagen am Samstag in der 2. Handball-Bundesliga den Aufsteiger HSG Konstanz daheim niedergerungen hatte, war es ein verdammt hartes Stück Arbeit. Wenn sich die Möglichkeit bot, entscheidend davonzuziehen, patzten die Dormagener regelmäßig. Dass der Gegner vom Bodensee das nicht seinerseits für entscheidende Tore nutzen konnte, lag zu einem großen Teil am stark aufgelegten TSV-Keeper Christian Simonsen. Am Ende hatte er keine Minute des Spiels verpasst und es standen elf Paraden für ihn zu Buche. Auch wenn bei den Dormagenern unter ihrem neuen Trainer Matthias Flohr insgesamt noch Sand im Getriebe ist, für Simonsen läuft es in der neuen Saison bislang richtig gut.

Dass der 22-Jährige in den bisherigen vier Pflichtspielen (einmal Pokal, dreimal Meisterschaft) fast durchgehend auf der Platte stand, damit war nicht zu rechnen gewesen. Schließlich bildet Simonsen zusammen Routinier Martin Juzbasic (34) ein Gespann, wobei der Kroate in Topform zu den besten Torhütern der Liga zählt. Allerdings zog sich Juzbasic kurz vor dem Saisonstart eine Handverletzung zu, so dass Simonsen plötzlich die Rolle des Alleinunterhalters zwischen den Pfosten zukam. Und er war von Beginn voll da. Bei der 21:31-Pokalklatsche auswärts gegen den HC Elbflorenz war er mit 15 Paraden einer der wenigen Lichtblicke beim TSV, beim Ligastart gegen das ukrainische Gastteam HC Motor Zaporozhye trug er neun Paraden zum 33:28-Sieg bei, die 25:28-Niederlage gegen den Dessau-Roßlauer HV konnten zwölf weitere Paraden allerdings nicht verhindern und dann der nächste starke Auftritt gegen Konstanz. Damit rangiert der 2,03-Meter-Schlaks aktuell in der Top Ten der Zweitliga-Torwartstatistik, worauf er allerdings nicht allzu viel gibt. „Klar, der Saisonstart ist für mich sehr zufriedenstellend. Aber mit Statistiken beschäftige ich mich nicht“, sagt Simonsen. Er ist froh, dass er die für ihn neue Situation bislang so gut gemeistert hat. Schließlich bedeutet die Rolle der Nummer eins nach der Verletzung von Juzbasic auch einen gewissen Druck. „Aber das ist ja auch, was sich möchte. Ich möchte zeigen, dass ich bereit bin.“

Info Top Ten der Torhüter nach drei Spieltagen 1. Simon Sejr Jensen (HBW Balingen-Weilstetten, 26 Jahre) 41 Paraden/37,61 Prozent gehaltene Bälle 2. Jan Minerva (TV Großwallstadt, 33) 39/39,39 3. Lasse Ludwig (1. VfL Potsdam, 19) 35/37,63 4. Leonard Grazioli (TV Hüttenberg, 21) 35/36,08 5. Jonas Maier (Wölfe Würzburg, 28) 34/37,17 6. Philip Ambrosius (Dessau-Roßlauer HV, 29) 34/34,00 7. Dennis Klockmann (VfL Lübeck-Schwartau, 40) 33/33,33 8. Erik Töpfer (ThSV Eisenach, 25) 33/40,24 9. Christian Simonsen (TSV Bayer Dormagen, 22) 32/29,36 10. Marino Mallwitz (HC Elbflorenz, 25) 31/29,81

Dass Simonsen über ein gesundes Selbstbewusstsein und jede Menge Zielstrebigkeit verfügt, hat er schon bewiesen, als er Anfang 2021 nach Dormagen wechselte. Entdeckt hatten ihn die TSV-Verantwortlichen bei der zweiten Mannschaft des Bundesligisten SC DHfK Leipzig und als Nachfolger von Sven Bartmann erst für die Saison 2021/2022 verpflichtet. Doch als Martin Juzbasic monatelang ausfiel, weil er sich ein Fingerglied abgerissen hatte, brauchte der TSV kurzfristig Ersatz. „Da habe ich nicht lange überlegt, weil ich unbedingt in der 2. Liga spielen wollte. Am Tag nach der Anfrage habe ich meine Sportsachen gepackt und bin nach Dormagen gefahren“, erinnert sich Simonsen. Für die erste Zeit kam er im Sportinternat unter, inzwischen wohnt er in einer kleinen Wohnung in der Dormagener Innenstadt. Doch auch nach über anderthalb Jahren ist der Eingewöhnungsprozess noch nicht ganz abgeschlossen. „Wenn man aus Leipzig kommt, dann geht im Vergleich dazu in Dormagen nicht ganz so viel“, sagt Simonsen mit einem Augenzwinkern. Doch genau genommen ist ihm das gar nicht so unrecht, denn er hat noch viel vor in Sachen Leistungssport. Und nebenher absolviert er auch noch ein Fernstudium zum Wirtschaftsingenieur mit dem Schwerpunkt „Erneuerbare Energien“. Aber Handball hat Priorität, irgendwann will er auch mal in der 1. Bundesliga im Kasten stehen.