Galopp : Vogel vom Verband verabschiedet – Insolvenz eingeleitet

Es war eine große Überraschung, als der Neusser Rennvereins-Präsident Jan Antony Vogel im Februar 2013 zum Chefmanager des Galopper-Dachverbandes in der Kölner Rennbahnstraße berufen wurde.

Der Informationsdienst „Galopp Intern“ titelte: „Unbekanntes Wesen oder Geheimwaffe?“ Am Dienstag ist Vogel in Köln verabschiedet worden. In der Medieninformation der Organisation, die jetzt „Deutscher Galopp“ heißt, klingt es pflichtgemäß: „Der Verband dankt seinem langjährigen Geschäftsführenden Vorstand für seinen Einsatz im deutschen Turf. Präsident Michael Vesper bedankt sich im Namen des ganzen Präsidiums und auch seiner Vorgänger für das Engagement und wünscht ihm für den nun beginnenden Ruhestand alles Gute.“ Es folgt eine lapidare Aufzählung der von Vogel ansonsten noch wahrgenommen Tätigkeiten. Nach Persönlichkeiten wie Hans-Heinrich von Loeper, Winfried Engelbrecht-Bresges und Christoph Berglar war das wichtige und eigentlich den Galoppsport prägende Amt in Köln durch unglückliche Besetzungen in Turbulenzen geraten. In einem Fall musste sogar ein ehemaliger Kölner Kripo-Beamter in seiner Funktion als Mitarbeiter der Sicherheitsabteilung des Verbandes bei einem der Vogel-Vorgänger in dessen Wohnung die Schlüssel für das Verbandsgebäude konfiszieren. Jan Vogel hat mit seinem jovialen Verhalten die Stimmung bei den Mitarbeitern im Verband positiv beeinflusst. Sie mochten ihn und er schaffte Vertrauen. Vogel war bei vielen Events bundesweit präsent, ein großer Unterschied zu früher, als sich sein galoppsportliches Interesse auf Neuss fokussierte. Jan Vogel pflegte ein angenehmes Verhältnis zum Verbandspräsidenten Albrecht Woeste aus Düsseldorf. Der langjährige Aufsichtsrats-Chef des Henkel-Konzerns sorgte gemeinsam mit Vogel für einen friedvollen Umgang der Gruppen mit den unterschiedlichen Interessen. Begünstigt allerdings durch viele Entscheider, die sowohl in Rennvereinen als auch im Züchter- und Besitzerlager große Einflüsse ausübten. Das befreite Vogel allerdings auch davon, selbst Entscheidungen treffen zu müssen. Für Vogel änderte sich das Leben in Köln vor einem Jahr mit dem neuen Präsidenten Michael Vesper. Es wurde erheblich anstrengender, aber dem langjährigen DOSB-Chef und Berufspolitiker Vesper gelang es, die Politiker in Berlin in einer wichtigen Steuerproblematik für den Galoppsport zu einem Umdenken zu bringen.