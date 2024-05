Cheerleaderin aus Neukirchen ist auf drei Kontinenten aktiv Louisa Laudin düst über Orlando nach Oslo und dann weiter nach Melbourne

Es hat also (noch) nicht sollen sein. Statt einen Platz nach oben, was Bronze bedeutet hätte, ging es für das „Team Germany“ bei den in Orlando/Florida ausgetragenen Cheerleading-Weltmeisterschaften in der Altersklasse „Junior Allgirl Elite“ von vier (2023) runter auf fünf. Schlusslicht im Finale hinter den USA, Finnland/Norwegen, England und Schweden. Doch man kann, ja man muss das anders sehen. Louisa Laudin aus Neukirchen gehört mit Deutschland in der Gruppe der 14- bis 18-Jährigen zur Top 5 in der Welt. Wer sich in der höchsten Jugendkategorie (Level 5) der internationalen Jury stellt, hat was drauf.