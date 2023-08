Charity-Golfturnier auf Rittergut Birkhof Sportfamilie mit und ohne Schläger

Und „genetzwerkt“ wurde eifrig an diesem Freitagabend, auch wenn der eine oder die andere nach “ angesichts der äußeren Bedingungen – äußerst anstrengenden 18 Löchern auf dem Turnierplatz des Ritterguts vielleicht ein bisschen früher nach Hause ging als geplant. Diejenigen unter den gut 100 Gästen, die erst nach Abschluss des von der Agentur „Gofus“ wie immer glänzend organisierten Turniers gekommen waren, darunter eine stattliche Abordnung ehemaliger und aktueller Spitzensportlerinnen und -sportler aus dem Rhein-Kreis, waren jedenfalls leicht zu erkennen – an ihren etwas entspannteren Mienen. „Besser so als im Regen wie in den vergangenen Wochen,“ meinte Gofus-Geschäftsführer Nico Rulfs, wie immer bass erstaunt „über die Fülle an erstklassigen Sportlern, die ihr zu bieten habt. Hier ist die Promi-Dichte so hoch, dass sogar ein Olympiateilnehmer am Kaffeemobil steht.“ Wo Nils Schomber gemeinsam mit Lebensgefährtin Magali Matzner alle Hände voll zu tun hatte, um die Nachfrage nach Espresso und anderen Spezialitäten zu befriedigen. „Die schönste Veranstaltung im ganzen Jahr,“ sagt der Olympiafünfte im Bahnvierer von Rio 2016. Der den „9Bar-Bus“ freilich nur nebenberuflich besetzt – seine Ausbildung zum KFZ-Mechaniker hat der leidenschaftliche Auto-Bastler gerade abgeschlossen.