Partner des Sports : Charity-Golfen auf dem Birkhof

Lüttenglehn Die schmucke Golfanlage in Lüttenglehn ist ein gutes Pflaster, um Sport-, Politik- und Wirtschaftsvertreter aus heimischen Gefilden beim Golfen mit Sportgrößen aus Vergangenheit und Gegenwart zur Freigiebigkeit zu motivieren.

(sit) In sechs Auflagen ihres Charity-Golfturniers haben die Partner für Sport und Bildung (PSB) nämlich schon jede Menge Geld eingesammelt, um den Leistungs- und Nachwuchssport im Rhein-Kreis Neuss zu fördern. Auch am Freitag griff beim Wohltätigkeitsgolfturnier auf dem Rittergut Birkhof wieder jede Menge Prominenz zum Schläger. Mit dabei neben PSB-Vize Jürgen Steinmetz natürlich auch Ex-Weltmeister Sebastian Draguhn vom HTC SW Neuss, Björn Otto, Silbermedaillengewinner bei den Olympischen Spielen 2012 in London, Spieler- und Trainerlegende Horst Köppel (Borussia Mönchengladbach, VfB Stuttgart) sowie Rainer Bonhof, Fußball-Weltmeister 1974 und Vizepräsident von Borussia Mönchengladbach.