2. Handball-Bundesliga : Dormagener zeigen ganz viel Charakter

André Meuser war mit sieben Treffern Dormagens bester Schütze beim Heimsieg gegen den ThSV Eisenach. Foto: Heinz J. Zaunbrecher

Dormagen Im ersten Spiel nach der WM-Pause lief ganz viel gegen den TSV Bayer Dormagen. Nach einer schweren Verletzung von Torwart Martin Jusbasic lag das Team gegen den ThSV Eisenach zur Pause zurück, gewann aber noch knapp mit 29:27.

Woran es letztlich lag, dass die Zweitliga-Handballer des TSV Bayer Dormagen am Freitag in ihrem ersten Spiel nach der WM-Pause daheim gegen den ThSV Eisenach so lange brauchten, bis sie in richtig Fahrt kamen und letztlich „nur“ einen knappen 29:27 (15:18)-Sieg einfuhren, konnte niemand so richtig ergründen. Für Björn Barthel, Geschäftsführer der TSV-Handballer, rückte das Geschehen auf der Platte angesichts des schlimmen Unfalls von Torwart Martin Juszbasic ohnehin in den Hintergrund. „Wie die Mannschaft das weggesteckt und das Spiel noch gedreht hat, zeigt wieder, welchen Charakter sie besitzt“, meinte Barthel.

Letztlich wird es eine ungute Mischung aus dem Schock über die Horrorverletzung ihres Mannschaftskameraden und dem fehlenden Rhythmus nach der langen WM-Pause gewesen sein, der die favorisierten Dormagener gegen den Tabellen-13. zunächst überhaupt nicht ins Spiel finden ließ. Die Truppe von Trainer Dusko Bilanovic wirkte fahrig. Hinten bekam sie keine Stabilität in die Abwehr, so dass die Eisenacher immer wieder zu einfachen Toren über Außen aus der Sechs-Meter-Distanz kamen. Und im eigenen Angriff passierten andererseits zu viele Fehler, so dass die Gäste über Ivan Snajder und Willy Weyhrauch auch noch einige Kontertore erzielten. Weyrauch war es auch, der Eisenach erstmals in Führung brachte (5:4, 10.). Bis zur Pause baute der ThSV diesen Vorsprung auf drei Tore aus.

Wie sehr die Dormagener neben sich standen, zeigt auch der Umstand, dass sie im bisherigen Saisonverlauf zuvor noch nie 18 Gegentreffer nach 30 Minuten hatten hinnehmen müssen. Dass es nicht noch mehr wurden, lag auch an Sven Bartmann. Im ersten Spiel nach einer langwierigen Sprunggelenksverletzung war der 33-Jährige sofort auf Betriebstemperatur. Auch im zweiten Durchgang konnten sich Dormagener auf ihn verlassen, letztlich standen 13 Paraden zu Buche. „Svens Leistung war megawichtig. Da hat sich mal wieder gezeigt, wie wichtig es ist, zwei starke Torhüter zu haben“, meinte TSV-Kapitän Patrick Hüter.