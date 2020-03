Pferdesport : Pferde standen schon an ihrer Wiege

Pferde standen schon an ihrer Wiege

Ein unzertrennliches Duo: Seit Jahren wird Azaro T allein von Celine Tillmann geritten. Der Schimmel aus eigener Zucht hat großen Anteil an der Erfolgsstory, die der 24-Jährigen jetzt das Goldene Reitabzeichen beschert. Foto: Woitschützke, Andreas (woi)

Grevenbroich Mit vier Jahren ritt Celine Tillmann zum ersten Mal auf einem Turnier, am Freitag erhält sie das Goldene Reitabzeichen.

Was die Mittermaier-Neureuthers im Skisport sind, ist die Familie Tillmann im Reitsport im Rhein-Kreis Neuss. Olympia-Teilnehmer gibt es bisher zwar keinen bei den Tillmanns, aber das Erfolgsregister der Familie füllt ein ganzes Buch. Zusammen kommen sie auf mehr als 250 S-Siege von S* bis S**** und mehr als 2.000 S-Platzierungen bis zu S*****.

Und auch wenn Celine Tillmann selten die ist, über die berichtet wird: Sie hat einen erstaunlich großen Batzen zu der Erfolgsliste beigetragen. Mehr als 140 Platzierungen in schweren Springprüfungen hat sie erritten – mit gerade mal 24 Jahren. Die kleine Schwester ist aus dem sportlichen Schatten gesprungen. Das bekommen Frederic, Gilbert und auch Cousin Hendrik Tillmann immer öfter auf den Ergebnislisten zu lesen. Zuletzt beim Hallenturnier in Gahlen: Celine wurde Fünfte im Großen Preis, einem Drei-Sterne-S, während Frederic ohne Schleife blieb.

Bei den Gut Neuhaus Indoors wird Celine Tillmann am Freitag für ihre Erfolge mit dem Goldenen Reitabzeichen ausgezeichnet. Als sechste der Familie Tillmann: Vater Friedhelm, die Brüder Gilbert und Frederik, Onkel Karl-Heinz und Cousin Hendrik haben es bereits. Verliehen wird es für mindestens zehn S-Siege.

Dass Celine Tillmann sportlich in die großen Familien-Fußstapfen treten würde, stand schon immer fest. Sie ist auf dem elterlichen Gestüt Gut Neuhaus aufgewachsen, saß im Sattel, bevor sie laufen konnte. Ihr erstes Turnier bestritt sie mit vier Jahren. Auf Pony Microship, das schon ihre Brüder und ihre Nichten und Neffen auf den ersten Turnieren getragen hatte. Nur wenige Jahre später, ab 2003, nahm die Karriere im Springsattel Fahrt auf. Erste Erfolge in E- und A-Springen folgten. Mit neun Jahren stellte Celine erstmals ein Pony, Mintos T, auf dem Bundeschampionat vor. Von da an trugen ihre vierbeinigen Erfolgspartner fast immer das „T“ hinter dem Namen, Kennzeichen für die familieneigenen Zuchtprodukte.