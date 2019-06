Handball : Bayer-Nachwuchs verblüfft selbst seinen Trainer

Hatten allen Grund zum Feiern: Die C-Jugendlichen des TSV Bayer Dormagen sicherten sich in Rheinbach die Westdeutsche Meisterschaft. Foto: TSV Bayer Dormagen

Dormagen Handball: C-Jugend des TSV Bayer Dormagen feiert den Titelgewinn bei den Westdeutschen Meisterschaften.

„Die neun Tore Vorsprung haben uns natürlich ein gewisses Selbstbewusstsein und einen gesunden Optimismus gegeben, aber wir wussten auch, dass Rheinbach sich noch einmal deutlich steigern wird, was sie eindrucksvoll getan haben,“ sagte Trainer Peer Pütz. Seine eigenen Schützlinge konnten zwar nicht ganz an die starke Leistung aus dem Hinspiel anknüpfen, der Titelgewinn geriet aber trotzdem nie in Gefahr, da sich die Rheinbacher nie mit mehr als vier Toren absetzen konnten.