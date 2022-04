Jugend-Handball : Dormagener C-Jugend trifft im Final Four auf Hamm

Dormagen Gegen die C-Jugend vom Höhenberg war in der Nordrheinliga kein Kraut gewachsen. Sie holte ungeschlagen den Meistertitel und darf als Lohn demnächst um die westdeutsche Krone spielen.

„Ich bin super stolz auf die Jungs, die schon in der Vorbereitung gut mitgezogen und sich dann im Verlauf der Saison von Spiel zu Spiel gesteigert haben. Der Gewinn der Nordrheinmeisterschaft ist der Lohn für diese Entwicklung“, so Coach Dennis Horn. Für seine Mannschaft endet die Saison allerdings nicht mit dem Titelgewinn, denn der Erst- und Zweitplatzierte (Bonner JSG) qualifiziert sich automatisch für die Westdeutsche Meisterschaft, der höchstmögliche Titel in der C-Jugend. Ausgespielt wird die Landesmeisterschaft am Wochenende 30. April/1. Mai in einem Final Four in Minden. Die beiden Teams aus dem Verband Nordrhein treffen dann auf die Vertreter des Verbandes Westfalen, der am vergangenen Wochenende seine Teilnehmer ermittelte. Danach bekommen es die Dormagener mit dem ASV Hamm-Westfalen zu tun, Bonn spielt gegen den Westfalenmeister Lemgo. „Wir freuen uns riesig auf dieses absolute Saison-Highlight und werden alles dafür tun, den Titel nach Dormagen zu holen“, sagt Trainer Dennis Horn mit Blick auf das Final Four Ende des Monats optimistisch