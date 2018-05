Lokalsport: C-Jugend des TSV Bayer beendet Saison ungeschlagen

Dormagen Dieser Rekord kann eingestellt, aber nicht verbessert werden: Die C-Jugendlichen des TSV Bayer Dormagen haben die Handball-Saison ohne einen Punktverlust beendet und sich in den Finalspielen mit zwei deutlichen Siegen (32:25, 28:22) über die HSG Neuss/Düsseldorf den Westdeutschen Meistertitel gesichert - mehr geht in dieser Altersgruppe nicht.

Ins gestrige Rückspiel in der Sporthalle an der Düsseldorfer Rückertstraße hatten die Schützlinge von Trainer Peer Pütz einen Sieben-Tore-Vorsprung mitgenommen. Und dort gestatteten sie den Gastgebern - Trainer Benny Dahser wurde auf der Bank eigens vom Ex-Dormagener Jörg Bohrmann unterstützt - nicht ein Mal, in Führung zu gehen. Vom 7:7 zog der TSV auf 12:7 weg und sorgte damit für eine Vorentscheidung. Zwar konnte die HSG den 13:18-Rückstand Anfang des zweiten Durchgangs noch einmal bis auf 16:18 verkürzen, doch nach einer Auszeit von Pütz geriet der Sieg nicht mehr in Gefahr.