Tennis : BW Neuss erkämpft im Krimi den Titel

Frederik Nielsen musste verletzt aufgeben, trotzdem gewann Blau-Weiss Neuss in Essen mit 5:4. Foto: Andreas Woitschützke

Neuss Bundesliga-Absteiger setzt sich im Top-Duell der 2. Tennis-Bundesliga 5:4 beim favorisierten TC Bredeney-Essen durch.

Von Volker Koch

Punkt 19.02 Uhr am Freitagabend hat sich der TC Blau-Weiss Neuss in der nationalen Tenniselite zurückgemeldet: Da holten Javier Barranco Cosano und Niels Lootsma im Doppel den entscheidenden Punkt zum 5:4-Sieg des Bundesliga-Rekordmeisters im Gipfeltreffen beim favorisierten TC Bredeney-Essen und damit den Meistertitel in der Zweiten Liga Nord.

Ob die Blau-Weissen das damit verbundene Aufstiegsrecht nutzen, müssen sie bis Ende September entscheiden – eine Rückkehr in die Bundesliga hängt im Wesentlichen von der Finanzierbarkeit und damit von den Sponsoren ab. „Wir würden uns gerne wieder in der Ersten Liga etablieren,“ hatte Teamchef Marius Zay schon vor dem entscheidenden Match am gestrigen Freitag deutlich gemacht.

Info Der Meister hat am letzten Spieltag frei Der TC BW Neuss hat am Sonntag spielfrei. Dann fällt zwischen den punktgleichen Wilhelmshaven, Iserlohn und BW Berlin die Entscheidung über den zweiten Absteiger nach Bielefelder TTC

Es war ein Match, das eigentlich nicht zu gewinnen schien. Denn die durch das Fehlen des am Handgelenk operierten Julian Cagnina ohnehin geschwächt nach Essen gereisten Neusser mussten in der ersten Einzelrunde auch noch den Ausfall von Frederik Nielsen verkraften. Der ehemalige Wimbledonsieger im Doppel gab beim Stande von 6:6 gegen Peter Torebko wegen eines Muskelfaserrisses im Oberschenkel auf – ausgerechnet Nielsen, der im jungen Team die Rolle eines Leitwolfs übernommen hat und für die Doppel eigentlich unverzichtbar ist. Doch wie so oft in solchen Momenten wachsen andere über sich hinaus. Bei den Blau-Weissen war es der Finne Emil Ruusuvuori, der im Spitzenspiel den auf Platz 171 der Weltranglisten geführten Mats Moraing – Ruusuvuori hat sich inzwischen bis auf Platz 209 hochgearbeitet - mit 6:2, 7:5 bezwang.

Weil auch Botic van de Zandschulp – 1:6, 6:4, 10:4 über Mohamed Safwat – und Niels Lootsma – 7:5, 6:3 über Jeroen Vanneste – Einstellung und Kampfkraft bewiesen, kamen die Neusser trotz der glatten 2:6, 2:6-Niederlage von Javier Barranco Cosano gegen Blaz Kavcic mit einem 3:3 aus den Einzeln. Fast wäre es noch mehr geworden, doch Lennart Hampel verlor nach 4:6, 6:2 gegen Christopher Heymann im Champions-Tiebreak mit 4:10 gegen den Belgier und verpasste so die Sensation.

Die holten die Blau-Weissen dann aber in den Doppeln nach. Zay hatte noch eilends Tak Khunn Wan herbeitelefoniert, nachdem der Franzose am Nachmittag beim Challenger-Turnier in Büderich im Viertelfinale ausgeschieden war. Weil Nielsen und der ebenfalls verletzte Clinton Thomson nicht einsatzfähig waren, „hätten wir sonst keine sechs Leute fürs Doppel zusammen bekommen,“ sagte der Teamchef. Dass Wan dann an der Seite von Lennart Hampel sein Doppel mit 1:6, 3:6 gegen Blaz Kavcic und Mats Rosenkranz verlor, interessierte niemanden mehr.

Denn da standen die Neusser bereits als Sieger und Meister fest. „Das ist unglaublich,“ sagte Marius Zay eine halbe Stunde nach dem entscheidenden Matchball, „ich muss das alles erst einmal sacken lassen.“ Emil Ruusuvuori und Botic van de Zandschulp hatten Blau-Weiss mit ihrem 6:4, 6:1-Sieg über Peter Torebko/Christopher Heyman mit 4:3 in Führung gebracht. Was sich dann vor gerade mal 500 Zuschauern auf der Tennisanlage am Zeißbogen abspielte, war nichts für schwache Nerven.